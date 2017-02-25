В ДНР заявили об атаке ВСУ после приезда Савченко

Украинские войска подвергли массированному обстрелу территорию ДНР после сообщений о приезде в республику депутата Надежды Савченко . Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования ополченцев.

«ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обстрел длился несколько часов. Военные Киева применили минометы и артиллерию. Под огонь попали территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки.

Визит Савченко все же состоялся. Происшествий в районе макеевской колонии, куда она приехала, зафиксировано не было.

Савченко накануне побывала в Западной исправительной колонии в Макеевке. Депутат привезла с собой из Украины посылки для заключенных от родственников.