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В ДНР заявили об атаке ВСУ после приезда Савченко
Украинские войска подвергли массированному обстрелу территорию ДНР после сообщений о приезде в республику депутата Надежды Савченко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя оперативного командования ополченцев.
«ВСУ начали массированный обстрел донецкой агломерации сразу после первых сообщений о визите Савченко. Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», — сказал собеседник агентства.
По его словам, обстрел длился несколько часов. Военные Киева применили минометы и артиллерию. Под огонь попали территория бывшего донецкого аэропорта, Ясиноватая и окрестности Макеевки.
Визит Савченко все же состоялся. Происшествий в районе макеевской колонии, куда она приехала, зафиксировано не было.
Савченко накануне побывала в Западной исправительной колонии в Макеевке. Депутат привезла с собой из Украины посылки для заключенных от родственников.
«Посетили две камеры, где содержатся шесть наших военнопленных. Пообщались с ребятами», - написала она в Facebook. Савченко назвала свой визит «гуманитарной миссией» и призвала лидеров «нормандской четверки» помочь в проведении обмена пленными по формуле «всех на всех».
Вместе с Савченко в колонии побывали омбудсмен ДНР Дарья Морозова и глава киевского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.
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