В Кремле рассказали, как Путин отметит 23 февраля

В День защитника отечества Путин возложит венки к Могиле неизвестного солдата и проведет встречу с участниками похода российской корабельной группы к берегам Сирии. Кроме того, Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России

23 февраля 1918 года отряды Красной армии одержали победу над войсками кайзеровской Германии вблизи Пскова и Нарвы. Эта дата стала восприниматься как «день рождения Красной армии». Официально Днем Красной Армии 23 февраля стал в 1922 году. В России День защитника Отечества стали официально отмечать 23 февраля с 1995 года, когда был принят соответствующий указ.