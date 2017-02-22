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Путин примет участие в саммите G20
Российский президент Владимир Путин приедет на саммит «Большой двадцатки». Форум пройдет в Гамбурге 7-8 июля 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.
«Наше участие в саммите «двадцатки» предусматривается на уровне президента», - заявил Ушаков.
G20 – международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В «Большую двадцатку» входят США, Великобритания, Россия, Германия, Китай, Индия, Аргентина, Республика Корея, Саудовская Аравия, Франция, Турция, ЮАР, Япония, Мексика, Канада, Италия, Индонезия, Австралия, Бразилия и Европейский Союз.
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