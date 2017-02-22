В Москве резко похолодает 22 февраля

Вечером в среду, 22 февраля, в Москве снова резко похолодает до 7-9 градусов, сообщают «Метеоновости».

Днем будет облачная погода с прояснениями. Также ожидается небольшой снег. Максимальная температура в столице - минус два градуса.

Однако к вечеру в Москве резко похолодает до 7 градусов мороза. В области столбик термометра опустится до минус 9 градусов.

«На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 738 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 75%», - указано в сообщении.

Атмосферное давление в столичном регионе останется ниже нормы.

Отмечается, что такая влажная погода может неблагоприятно сказаться на самочувствии москвичей, которые страдают сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями, нарушением обмена веществ, а также людей с больными суставами.

«Негативно сказываются такие погодные условия на эмоциональном настрое даже здоровых людей, у них могут отмечаться: упадок сил, снижение работоспособности, раздражительность, сонливость», - сказано в сообщении метеорологов. В это время эксперты советуют снизить физические и умственные нагрузки и принимать витамины. Для профилактики рекомендуется пить клюквенные морсы, воду с лимоном, отвары шиповника и боярышника).