Путин решил судьбу хрущевок

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», - заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что вопрос заключается только в возможностях столичного бюджета и в привлечении инвесторов. Собянин ответил, что подобный проект потребует «огромных финансовых ресурсов, значительных организационных, административных затрат».

«Мы знаем, с чем сталкиваемся. Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения», - заявил Собянин.

По данным мэра Москвы, в столице порядка 1,6 миллиона москвичей проживают в ветхом жилье, общая площадь которого составляет 25 миллионов квадратных метров. Состояние этих зданий столичный мэр назвал «печальным зрелищем» и пообещал главе государства завершить снос ветхого жилья в 2017-2018 гг.