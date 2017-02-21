Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"Бог им судья": Кремль о блокировке Киевом заявления СБ о Чуркине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка Украиной заявления Совбеза ООН, посвященного постпреду России Виталию Чуркину, не имеет значения на фоне утраты. Об этом сообщает РИА Новости.
«На фоне этой утраты поведение наших украинских коллег - да Бог им судья, здесь, наверное, нечего сказать. И не столь это важно на фоне действительно той потери, которую понесла российская дипломатия», - отметил представитель Кремля. Он назвал смерть Чуркина трагической новостью и напомнил, что президент Владимир Путин выразил свои соболезнования родным, близким посла и всему коллективу МИДа.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля на 65-м году жизни. По предварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял заявление в связи со смертью Виталия Чуркина, выразив глубокие соболезнования семье дипломата, а также правительству и российскому народу. Свои соболезнования также выразил генсек ООН Антониу Гутерреш, назвавший Чуркина выдающимся дипломатом. Украина заблокировала заявление председателя Совбеза, так как сейчас она председательствует там.
Оставить комментарий