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Лайма Вайкуле рассказала о восстановлении после болезни
Певица Лайма Вайкуле, недавно перенесшая операцию, сообщила, что идет на поправку. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Спасибо всем за поддержку, звонки, смски!) Все хорошо, иду на поправку, через пару недель начну репетиции. Всех люблю», - написала артистка.
Несколько дней назад Вайкуле попала в больницу после отдыха на горнолыжном курорте. Врачи диагностировали у нее серьезную травму ноги, певице экстренно сделали операцию в США. Сама Вайкуле заявила, что «немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах».
Из-за болезни все февральские концерты артистки были перенесены. По словам Вайкуле, все запланированные выступления состоятся в марте.
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