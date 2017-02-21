Лайма Вайкуле рассказала о восстановлении после болезни

Певица Лайма Вайкуле , недавно перенесшая операцию, сообщила, что идет на поправку. Об этом она написала на своей странице в Instagram

«Спасибо всем за поддержку, звонки, смски!) Все хорошо, иду на поправку, через пару недель начну репетиции. Всех люблю», - написала артистка.

Несколько дней назад Вайкуле попала в больницу после отдыха на горнолыжном курорте. Врачи диагностировали у нее серьезную травму ноги, певице экстренно сделали операцию в США. Сама Вайкуле заявила, что «немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах».

Из-за болезни все февральские концерты артистки были перенесены. По словам Вайкуле, все запланированные выступления состоятся в марте.