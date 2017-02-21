Суд рассмотрит иск против юмориста Петросяна 2 марта

"Суд привлек в качестве соответчика по делу женщину, которая проживала на момент инцидента в квартире и являлась виновницей потопа", — сказала пресс-секретарь.

Она уточнила, что соседка Петросяна и Степаненко просит взыскать с них около 440 тысяч рублей компенсации за ремонт, моральный ущерб и судебные расходы.