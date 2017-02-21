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Суд рассмотрит иск против юмориста Петросяна 2 марта
Хамовнический суд Москвы 2 марта рассмотрит иск о взыскании компенсации с юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко за затопление квартиры этажом ниже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
"Суд привлек в качестве соответчика по делу женщину, которая проживала на момент инцидента в квартире и являлась виновницей потопа", — сказала пресс-секретарь.
Она уточнила, что соседка Петросяна и Степаненко просит взыскать с них около 440 тысяч рублей компенсации за ремонт, моральный ущерб и судебные расходы.
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