Захвативший жену и детей в заложники записал себя на видео

Мужчина, взявший в заложники в Москве жену и детей, записал видео. Захватчик требует предоставить ему убежище в Китае, КНДР или Иране. Об этом сообщает РЕН ТВ

Мужчина удерживает заложников на Боровском шоссе. На своей странице в одной из социальных сетей мужчина написал, что 19 февраля на него было совершено покушение. По словам дебошира, ему не удалось установить контакт с представителями дипломатических миссий, поэтому он вынужден «импровизировать». На месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб города. Бойцы спецназа Росгвардии готовятся к штурму квартиры. Мужчина состоит на учете у психиатра.