Виновным в подрыве российских военных пообещали расплату

Террористов, ответственных за подрыв российских военнослужащих в Сирии, ждет неотвратимая месть. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин . Его слова передает «Лента.ру»

«Уверен, что неотвратимая месть со стороны наших ВКС настигнет тех, кто совершил этот нечеловеческий акт. […]Мы должны понимать, что, к сожалению, ценой собственной жизни военнослужащие российской армии сегодня являются щитом, преградой против террористов. Возможно продвижение «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация — прим. Рамблер/новости) к нашим границам, что недопустимо», — заявил Швыткин.

Швыткин также добавил, что гибель российских военных не должна поставить под вопрос выполнение антитеррористической операции Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) в арабской республике. 16 февраля в Сирии на радиоуправляемой мине подорвалась машина с российскими бойцами. В результате взрыва погибли четыре военнослужащих, еще двое получили ранения. Официально Россия признала гибель 27 российских военнослужащих в Сирии. Российская антитеррористическая операция в арабской республике началась 30 сентября 2015 года.