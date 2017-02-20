«Словесная диарея»: Михалков ответил интернет-звездам

Кинорежиссер осудил интерес к блогерам со стороны молодежи. Михалков напомнил об ажиотаже перед приездом популярной блогерши Кати Клэп в Екатеринбург.

«Это не возвращение футбольной сборной России с золотыми медалями. Это не леди Гага, приехавшая в Екатеринбург. Это не встреча первого космонавта Гагарина. Даже не Филипп Киркоров . Так встречали некую Катю Клэп», — сказал он.

Больше всего Михалкова возмутил производимый блогерами контент.

«Все, что приходит в голову, мгновенно выбрасывается в мир. Обратите внимание на специфичность речи, на ее покатость, отсутствие пауз. Обратите внимание на абсолютное отсутствие времени, чтобы подумать о том, что я хочу сказать. Это просто словесная диарея», — заявил кинорежиссер.