Аваков предложил сдать автора идеи об аренде Крыма «пионерам пиндостана»

По его словам, Артеменко «надо отправлять из парламента Украины — в аренду, например, политическим пионерам пиндостана».

Пиндостан, Пиндосия, Соединенные Штаты Пиндостана — эти выражения используют в русском сленге для уничижительного обозначения США. Жителей этой «страны» презрительно называют пиндосами.

19 февраля The New York Times сообщила, что в феврале, незадолго до отставки Майкла Флинна с поста помощника президента США по нацбезопасности, в его офис был передан документ с предложениями Артеменко о том, как американский лидер Дональд Трамп мог бы снять наложенные на Россию ограничения.

По информации газеты, один из пунктов разработанного депутатом плана — организация референдума, на котором бы жители Украины решили, следует ли отдать Крым России в аренду на 50 или 100 лет (позднее Артеменко уточнил, что речь идет о 30-50 годах, по истечении этого периода на полуострове проводится плебисцит, на котором окончательно решится вопрос принадлежности Крыма).