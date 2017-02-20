Песков объяснил указ Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР

«Что касается президента Порошенко , то нет, мы не согласны. Этот указ никоим образом не идет вразрез с международным правом и не ведет к нарушениям международного права. Вы знаете, что это, собственно, де-юре выравнивание ситуации и того, что было де-факто просто признание. Потому что по гуманитарным соображением это необходимо делать. В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ», — сказал Песков.

Он отметил, что такая ситуация возникла из-за блокады Киевом самопровозглашенных ДНР и ЛНР, где сотни людей не имеют возможности оформить паспорта или продлить.

Ранее Путин подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это доказательством нарушения международного права российским руководством.