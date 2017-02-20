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"Простите? Спасибо! Иди домой": Японский бильярдист дал безумное интервью
Бильярдист из Японии Наоюки О дал самое странное интервью журналисту после неудачного выступления на турнире World Pool Masters. Видео с интервью набирает тысячи просмотров на YouTube.
Журналист телеканала Sky Sports попросил японца прокомментировать свое поражение. В ответ он произнес несколько бессмысленных фраз и стал танцевать.
"Простите? Вы говорите по-английски? Вы? Я? Нет английского — нет проблем! Я всегда счастлив!" - сказал Наоюки О. В конце он добавил: "Спасибо. Иди! Иди домой! Я иду домой!"
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