"Простите? Спасибо! Иди домой": Японский бильярдист дал безумное интервью

Бильярдист из Японии Наоюки О дал самое странное интервью журналисту после неудачного выступления на турнире World Pool Masters. Видео с интервью набирает тысячи просмотров на YouTube

Журналист телеканала Sky Sports попросил японца прокомментировать свое поражение. В ответ он произнес несколько бессмысленных фраз и стал танцевать.

"Простите? Вы говорите по-английски? Вы? Я? Нет английского — нет проблем! Я всегда счастлив!" - сказал Наоюки О. В конце он добавил: "Спасибо. Иди! Иди домой! Я иду домой!"