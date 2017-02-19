Чемпионка ОИ-1980 легкоатлетка Олизаренко скончалась на 64-м году жизни

Обладательница золотой медали Олимпийских игр 1980 года в Москве в беге на 800 м советская легкоатлетка Надежда Олизаренко скончалась в возрасте 63 лет. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка в своем Twitter.

Причина смерти бывшей спортсменки не сообщается.

"Еще одни печальные новости - скончалась Надежда Олизаренко", - написал Бубка.

Олизаренко на Играх в Москве также завоевала бронзовую медаль в беге на 1500 м. Кроме того, в ее активе две серебряные и одна золотая медаль чемпионатов Европы. Она являлась мировой рекордсменкой в беге на 800 м с 1980 по 1983 годы.