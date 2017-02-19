Тактаров отказался сыграть "убивающего украинцев русского"

Российский и американский спортсмен и актёр, ведущий реалити-шоу Олег Тактаров отказался сыграть в американском фильме безжалостного русского, воюющего на Украине. Об этом он сообщил в Facebook . «У меня сейчас как никогда туго с деньгами, но уже сказал нет этому "заманчивому предложению" из Голливуда», -- написал Тактаров.

Актер описывает роль, которая была ему предложена. «Мужчина, русский, 45-50 лет, Роман — лидер группы русских сепаратистов, коварно и жестоко сражающихся на Украине. После «резни», устроенной в мирной украинской деревне, Роман и его люди на сбитом американском самолете пускаются в погоню за убегающими от них офицерами военно-морского флота», -- поделился он, добавив, что «что-то подобное» он уже видел. Актер также выразил надежду, что судьба пошлет ему другую работу. «Но играть это ... Лучше голодать», -- написал он.

Тактаров -- чемпион и призёр многих спортивных турниров и соревнований. На его счету 24 боя по смешанным единоборствам на рингах США и Японии. Он получил широкую известность, выступая в бойцовском турнире UFC под псевдонимом «Русский медведь». На шестом турнире UFC он одержал победу. За бойцовскую карьеру Тактаров ни разу не потерпел поражения болевым или удушающим приёмом.

Он также неоднократно снимался в кино, чаще в американском. На его счету роли в фильмах «15 минут славы», «Самолёт президента», «Роллербол», «Хозяева ночи», «Хищники». Также он снимался в сериалах «Шпионка» и «Морская полиция: Спецотдел», «Охота на изюбря».