Крупный контракт: РФ поставит танки Т-90МС на Ближний Восток

Россия в скором времени начнет поставку танков Т-90МС в одну из стран Ближнего Востока. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров . Его слова передает ТАСС

«В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран Ближнего Востока. Предполагается в ближайшее время подписать еще один контракт на данный вид продукции», - заявил Мантуров.

Свое заявление глава ведомства сделал на международной выставке вооружения и военной техники IDEX-2017. Мантуров не стал уточнять, с какой именно странной региона был заключен договор. Министр также добавил, что в ближайшее время контракты на поставку вооружения могут быть заключены с Турцией и Саудовской Аравией.