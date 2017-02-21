"Ушат с помоями от Ксюши": Галкин высказался о характере Собчак

Ксения Собчак и Максим Галкин выступили на пресс-конференции музыкальной премии МУЗ-ТВ, сообщает Grazia . Собчак рассказала о переменах в своей жизни после рождения первенца. Ее коллега Максим Галкин отметил, что «эти перемены не слишком заметны».

Собчак станет ведущей мероприятия уже в седьмой раз, а Галкин только пятый. Ксения также призналась, что ей нравится работать в паре с Максимом.

«Имя у него хорошее — Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет», - сказала Собчак.

В ответ Галкин дал понять, что перемены в характере телеведущей пока не слишком заметны.

«Родила Ксения или нет, ей в любом состоянии красноречия не занимать. Если ты думаешь, что ушат с помоями от Ксюши тебя миновал, то ошибаешься — он пока просто не долетел», - отметил Максим.

Также Собчак рассказала, что после родов стала намного больше времени проводить с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном.

«Сегодня у меня такой период, когда хочется очень много времени проводить дома. Я очень сильно сократила количество выездов, выходов в свет, мы живем за городом, что мне никогда не нравилось. У меня такой очень спокойный период, я никогда подумать не могла, что мне будет нравиться такая жизнь — находиться с семьей, гулять по парку», - рассказал телеведущая.