Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В ближайшие часы в столице ожидается ухудшение погоды. Ненастье продолжится до утра понедельника. Как сообщает столичный главк МЧС в воскресенье пойдет мокрый снег с дождем, все это будет сопровождаться порывистым ветром и гололедицей. По прогнозам, погода ухудшится в период с 14.00 19 февраля до 10.00 20 февраля, ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщает РИА Новости

Спасатели предупреждают о возможных последствиях непогоды. Из-за сильного ветра и снега не исключены повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Кроме того, могут возникнуть пробки на дорогах и аварии, поэтому водителям и пешеходам необходимо быть аккуратными на улицах и дорогах.