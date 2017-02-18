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Лавров перед встречей проверил кабинет на предмет «прослушки»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил перед переговорами с генсеком МАГАТЭ Юкией Амано. Лавров сделал вид, что опасается скрытых записывающих устройств и прослушки. Глава российского внешнеполитического ведомства подошел к двери в дальнем углу помещения, приоткрыл ее и спросил: «Что тут у нас? Дверь? Стена? Не подслушивают?» Об этом сообщает RT.
На переговорах с генеральным секретарем МАГАТЭ министр отметил важную роль организации в соглашениях, касающихся иранской ядерной программы.
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