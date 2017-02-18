СМИ Украины высмеяли выступление Порошенко

Украинские СМИ раскритиковали выступление президента Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Он не сумел привлечь внимание к «украинскому вопросу» и всю встречу «просидел как статист», пишет киевское издание «Европейская правда»

Порошенко, выступал в панельной дискуссии «Будущее Запада: упадок или возврат?», но говорил не о Западе, а о конфликте между Киевом и Москвой.

«Почти всю полуторачасовую панель Порошенко просидел как статист», - замечает украинское СМИ.

Вдобавок Порошенко пригласили выступить в пятницу вечером, накануне главного дня конференции. В субботу слово дали представителям ведущих стран мира.