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СМИ Украины высмеяли выступление Порошенко
Украинские СМИ раскритиковали выступление президента Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности. Он не сумел привлечь внимание к «украинскому вопросу» и всю встречу «просидел как статист», пишет киевское издание «Европейская правда».
Порошенко, выступал в панельной дискуссии «Будущее Запада: упадок или возврат?», но говорил не о Западе, а о конфликте между Киевом и Москвой.
Ничего нового он не сказал, а другие участники, среди которых были американский сенатор Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, главы МИД Великобритании и Нидерландов, не затронули поднятый им вопрос.
«Почти всю полуторачасовую панель Порошенко просидел как статист», - замечает украинское СМИ.
Вдобавок Порошенко пригласили выступить в пятницу вечером, накануне главного дня конференции. В субботу слово дали представителям ведущих стран мира.
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