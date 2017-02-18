СБР потребовал наказать Фуркада за нападки на Логинова

Российский спортивный чиновник попросил наложить дисциплинарное наказание на французов Аристида Бегю и Мартена Фуркада, публично оскорбивших отечественного биатлониста Александра Логинова

«Господин Бессеберг! Так как Аристид Бегю и Мартин Фуркад являются членами французской команды, и соревнуются на международном уровне под эгидой IBU, мы обращаемся к вам как к президенту этой уважаемой организации, чтобы инициировать дисциплинарные меры в их отношении. Они позволили себе оскорбить и опозорить спортсмена, который - совершенно легально - вернулся в спорт после трехлетнего запрета», - приводит норвежское СМИ текст письма Кравцова.

Письмо было написано 31 января, еще до начала чемпионата мира в Хохфильцене.

Напомним, французы называли российского спортсмена мошенником и выступали против его возвращения в спорт из-за употребления допинга.

На чемпионате мира в Австрии произошел новый виток конфликта между Логиновым и Фуркадом. Во время эстафеты француз сбил россиянина с ног, а затем спортсмены-россияне отказались пожать ему руку. В конце соревнований биатлонисты все-таки помирились и пожали руки.