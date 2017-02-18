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СБР потребовал наказать Фуркада за нападки на Логинова
Российский спортивный чиновник попросил наложить дисциплинарное наказание на французов Аристида Бегю и Мартена Фуркада, публично оскорбивших отечественного биатлониста Александра Логинова.
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов написал письмо руководителю Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу, сообщает норвежский портал TV2.
«Господин Бессеберг! Так как Аристид Бегю и Мартин Фуркад являются членами французской команды, и соревнуются на международном уровне под эгидой IBU, мы обращаемся к вам как к президенту этой уважаемой организации, чтобы инициировать дисциплинарные меры в их отношении. Они позволили себе оскорбить и опозорить спортсмена, который - совершенно легально - вернулся в спорт после трехлетнего запрета», - приводит норвежское СМИ текст письма Кравцова.
Письмо было написано 31 января, еще до начала чемпионата мира в Хохфильцене.
Напомним, французы называли российского спортсмена мошенником и выступали против его возвращения в спорт из-за употребления допинга.
На чемпионате мира в Австрии произошел новый виток конфликта между Логиновым и Фуркадом. Во время эстафеты француз сбил россиянина с ног, а затем спортсмены-россияне отказались пожать ему руку. В конце соревнований биатлонисты все-таки помирились и пожали руки.
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