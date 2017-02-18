Шутка Трампа на презентации нового Boeing привлекла внимание женщин

Президент США Дональд Трамп , отличающийся своей достаточно свойской манерой общения с публикой, в очередной раз позволил себе шутливый комментарий во время выступления в штате Южная Каролина на производственном комплексе компании Boeing . Несмотря на то, что шутка была в целом крайне безобидная, она привлекла внимание местных СМИ, которые поразились, "как Трампу удалось задеть достоинство женщин даже на презентации нового Boeing".

Во время своего выступления глава государства, в частности, заговорил про президентский борт Air Force One, который представляет собой модернизированную версию широкофюзеляжного самолета Boeing 747. Эта модель президентского борта провела первый тестовый полет в 1987 году, а уже в 1990 году "встала на вооружение" Белого дома.

"Что может выглядеть хорошо в 30 лет? Самолет!" - сказал Трамп, рассмеявшись.

Некоторые издания в этой связи не преминули напомнить, что его супруге Меланье в апреле стукнет 47 лет.