За полторы минуты мужчина дважды попал под авто на трассе в Мурманске

Автомобильный регистратор запечатлел серию дорожно-транспортных происшествий, произошедших в пятницу, 17 февраля, на участке трассы Е-105, проходящем через Первомайский округ города Мурманска. Телеканал "360" публикует видео инцидента.

По утверждению очевидцев произошедшего, водитель авто, незадолго до этого попавший в аварию, попытался разместить знак аварийной остановки в левой полосе. В процессе установки, он был сбит внедорожником.

Вокруг лежащего на дороге пострадавшего очень быстро собралась небольшая группа людей. Именно в нее через полторы минуты после первого ДТП и врезалась одна из двух столкнувшихся буквально там же машин - этот момент можно наблюдать примерно на 01:45 ролика.

На съемке видно, что по меньшей мере двое человек не сумели избежать встречи с отлетевшим в их сторону транспортным средством. Причем для пострадавшего мужчины это было уже второе "попадание" за крайне ограниченный временной промежуток.

По предварительным данным, нескольким участникам аварии потребовалась медицинская помощь. Характер полученных травм пока не уточняется.