Захар Прилепин отказался от паспорта ДНР

Писатель Захар Прилепин отказался от паспорта Донецкой народной республики. Он рассказал, что главной целью получения паспортов ДНР и ЛНР является дальнейший их обмен на российское гражданство. Так как писатель уже является гражданином РФ, он не видит смысла в паспорте ДНР, сообщает «Собеседник».

«Я могу получить его в любую минуту. Но мне это зачем?», - сказал писатель.

18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных лицам, которые живут в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее Прилепин получил звание майора в войсках самопровозглашённой Донецкой народной республики. Также сообщалось, что его семья хочет переехать в ДНР на постоянное место жительства.