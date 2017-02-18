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Глава Минфина прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, с чем связано решение международного рейтингового агентства Moody’s об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу, сообщает ТАСС.
Он заявил, что к таким результатам привели действия российского правительства по снижению зависимости отечественной экономики от нефтегазовых доходов и постепенному пополнению суверенных фондов.
Министр также сказал, что приветствует решение агентства Moody’s. «Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из "большой тройки", принявших аналогичное решение еще в прошлом году», -- отметил Силуанов, уточнив, что теперь все три агентства подтверждают, что российская экономика стабилизировалась и вышла из рецессии.
По его мнению, все это стало возможным благодаря активным действиям правительства.
Ранее сообщалось, что Moody’s улучшило прогноз по суверенным рейтингам России со значения «негативный» до показателя «стабильный».
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