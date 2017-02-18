В сети появилось видео бомбардировок сирийской Ракки

RT обнародовало в интернете видео нанесения ударов по позициям боевиков в районе сирийского города Ракка. ТАСС утверждается, что на кадрах дальние бомбардировщики Ту-95МС, а авиаудары наносятся крылатыми ракетами Х-101.

В ранее распространенном сообщении Минобороны РФ говорилось, что целями удара являлись базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов боевиков «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в РФ). По данным ведомства, все цели были уничтожены. Прикрытие бомбардировщикам оказали истребители Су-30СМ и Су-35С.

Ракеты Х-101 класса «воздух-поверхность» обладают исключительными характеристиками, являясь самыми совершенными в линейке российских крылатых ракет. С помощью Х-101 бомбардировщики могут поражать ключевые объекты противника, не входя в его воздушное пространство. Разработчикам ракет удалось совместить два важнейших технических параметра: точность и дальность поражения. Х-101 способна уничтожить цель с точностью до нескольких метров, а дальность ее полета составляет около 4500 км.