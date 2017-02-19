В Белоруссии проходят протесты против «налога на тунеядство»

В некоторых областных центрах Белоруссии проходят несанкционированные акции протеста против так называемого «налога на тунеядство», сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в протестах участвуют несколько сотен человек.

В частности, одна из таких акций, организованная представителями оппозиции, проходит в Могилёве. Её участники выступают против декрета, а попавшие под его действие рассказывают о своих жизненных ситуациях.

Подобные акции проходят в Гомеле и Витебске.

В 2015 году президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «о тунеядцах», согласно которому неработающие и не платящие налоги более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более $200).

Подробнее — в материале RT.