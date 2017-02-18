Российские футбольные болельщики спели песню британским фанатам

Российские любители футбола, которые, по утверждению авторов документального фильма BBC Russia’s Hooligan Army, готовятся к масштабным столкновениям с гостями чемпионата мира 2018 года, призвали британских фанатов не верить журналистским вымыслам.

В ответ на обвинения фильма они исполнили песню, в которой приглашают британцев посетить Россию и убедиться в своём дружелюбном настрое.