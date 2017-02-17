Украинские военные массово дезертируют с позиций под Авдеевкой

Председатель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал о случая бегства военнослужащих с мест дислоцирования ВСУ под Авдеевкой.

"Получены подтверждения о полной деморализации военнослужащих 72-й бригады, понесшей большие потери в ходе боевых действий под Авдеевкой. Только за эту неделю из подразделений бригады сбежал 21 военнослужащий ВСУ", - заявил Басурин.

По его данным, нестабильное моральное состояние могло стать причиной замены 12-й бригады на 28-ю.

Напомним, что напряжение в Донбассе продолжает нарастать после участившихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ в конце января.