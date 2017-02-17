Хоккеисты "Виннипега" подрались с Малкиным

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) во время матча «Виннипег Джетс» и «Питтсбург Пингвинс» произошла массовая драка. Игроки «Джетс» набросились на Евгения Малкина за силовой прием. Об этом сообщают РИА Новости

В ходе матча нападающий «Питтсбург Пингвинс» Малкин нанес удар в голову капитану соперников Блэйку Уилеру. Из-за потасовки игра была прервана на несколько минут. Арбитры матча оштрафовали российского спортсмена на четыре минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Встреча завершилась со счетом 4 :3 в пользу команды из Питтсбурга.