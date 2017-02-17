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Военные летчики показали, как МиГ-31 сбивает спутники в космосе
Летчики показали в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда», как МиГ-31 поражает воздушные цели в ближнем космосе.
На борту самолета журналисты закрепили камеры. Летчики поднимут МиГ-31 на максимальную высоту - в стратосферу. Как объяснили военные, ракеты МиГ-31 способны поражать воздушные цели в ближнем космосе, в том числе спутники.
Также летчики рассказали, что самолет может одновременно нести четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и четыре ракеты малого радиуса действия Р-77.
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