Военные летчики показали, как МиГ-31 сбивает спутники в космосе

Летчики показали в программе «Военная приемка» телеканала «Звезда» , как МиГ-31 поражает воздушные цели в ближнем космосе.

На борту самолета журналисты закрепили камеры. Летчики поднимут МиГ-31 на максимальную высоту - в стратосферу. Как объяснили военные, ракеты МиГ-31 способны поражать воздушные цели в ближнем космосе, в том числе спутники.

Также летчики рассказали, что самолет может одновременно нести четыре ракеты дальнего радиуса действия Р-33 и четыре ракеты малого радиуса действия Р-77.