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СМИ объяснили конфуз Тиллерсона на встрече с Лавровым

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова в Бонне показала, что новый руководитель Госдепа пока еще только осваивается. Их встреча «вышла неловкой», пишет Bloomberg.
Встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась на полях саммита «большой двадцатки» в Бонне.
Согласно протоколу подобных встреч, главы ведомств сперва жмут друг другу руки, обмениваются дежурными фразами перед журналистами и отвечают на ряд спонтанных вопросов, прежде чем удалиться для проведения приватной встречи.
Лавров поинтересовался у своего коллеги об обстановке в Вашингтоне после отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Глава Госдепартамента начал отвечать, но журналистам тут же подали знак покинуть помещение.
Отмечается, что «американская команда фактически выгнала и российских, и американских репортеров из зала». Такое поведение СМИ объясняют тем, что Тиллерсон пока еще адаптируется к публичной жизни американского дипломата. После госсекретарь США заявил, что встреча с Лавровым была «продуктивной». Он также добавил, что им удалось обсудить «ряд тем, представляющих взаимный интерес».
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