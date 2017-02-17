СМИ объяснили конфуз Тиллерсона на встрече с Лавровым

Встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась на полях саммита «большой двадцатки» в Бонне.

Согласно протоколу подобных встреч, главы ведомств сперва жмут друг другу руки, обмениваются дежурными фразами перед журналистами и отвечают на ряд спонтанных вопросов, прежде чем удалиться для проведения приватной встречи.

Лавров поинтересовался у своего коллеги об обстановке в Вашингтоне после отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна . Глава Госдепартамента начал отвечать, но журналистам тут же подали знак покинуть помещение.

Отмечается, что «американская команда фактически выгнала и российских, и американских репортеров из зала». Такое поведение СМИ объясняют тем, что Тиллерсон пока еще адаптируется к публичной жизни американского дипломата. После госсекретарь США заявил, что встреча с Лавровым была «продуктивной». Он также добавил, что им удалось обсудить «ряд тем, представляющих взаимный интерес».