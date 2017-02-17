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Панин "стал ополченцем"
Российский актер Алексей Панин получил роль в полнометражном фильме Владимира Бортко «Убийство городов». До этого актер не снимался в кино уже два года, сообщает RussianShowbiz.
В новой картине Панин сыграет ополченца с криминальным прошлым.
«Мой герой достаточно неоднозначный: он ополченец, но далеко не белый и пушистый. С криминальным прошлым. По своим сегодняшним поступкам он, безусловно, герой, но с неоднозначной биографией», — рассказал актер.
Он также отметил, что счастлив получить предложение о сотрудничестве, так как последние два года в его карьере был простой.
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