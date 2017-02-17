Панин "стал ополченцем"

В новой картине Панин сыграет ополченца с криминальным прошлым.

«Мой герой достаточно неоднозначный: он ополченец, но далеко не белый и пушистый. С криминальным прошлым. По своим сегодняшним поступкам он, безусловно, герой, но с неоднозначной биографией», — рассказал актер.

Он также отметил, что счастлив получить предложение о сотрудничестве, так как последние два года в его карьере был простой.