Боксер Рой Джонс-младший завоевал титул чемпиона мира WBF

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, принявший российское гражданство в сентябре 2015 года, завоевал титул чемпиона мира по "малозначительной" версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Вилмингтоне (США, штат Делавэр) он выиграл у канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде.

В начале 8-го раунда Ганн отказался от продолжения поединка. В послужном списке 48-летнего Джонса теперь 65 побед (47 - нокаутом) и 9 поражений.

Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, - первый в мире боксер, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. Большую часть времени с 1993 по 2004 год он считался лучшим боксером мира во всех весовых категориях.

В первом поединке после получения российского гражданства, в декабре 2015 года в Москве, он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. После этого одержал две победы - над дебютантом Вайроном Филлипсом техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестным Родни Муром по очкам.

В послужном списке 43-летнего Ганна, более известного в США прежде всего по выступлениям в кулачных боях без перчаток, теперь 21 победа (18 - нокаутом), семь поражений и одна ничья. Он дважды спорил за титул чемпиона мира, но оба раза проиграл - в 2007 году тому же Маккаринелли в бою за титул Всемирной боксерской организации (WBO) и в 2009-м поляку Кшиштофу Влодарчику в поединке за пояс Международной боксерской федерации (IBF).