В Киеве за 72 часа собрали новую команду для подготовки «Евровидения»

В Киеве собрали новую команду, которая будет заниматься подготовкой музыкального конкурса «Евровидение-2017». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил заместитель главы Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак , передает РИА Новости.

«Это заняло у нас около 72 часов. Связано это с двумя причинами: значительная поддержка со стороны всех властных структур Украины и города Киева. Вторая причина — люди, которые ушли, не телевизионно-производственная команда. Покинули проект люди из ивент-команды и коммерческой части команды, кто непосредственно не влияет на телевизионное шоу и подготовку», — отметил Грицак.

13 февраля команду работников НТКУ, занимавшаяся подготовкой «Евровидения» в Киеве, лишили полномочий. Двумя днями позже специализированная антикоррупционная прокуратура Украины призвала ушедших сотрудниках рассказать о злоупотреблениях в ходе подготовки к проведению музыкального соревнования.

По словам участников коллектива, назначение нового руководства и связанные с ним действия заблокировали работу по подготовке конкурса на два месяца. При этом работники пытались вести переговоры с руководством Национальной общественной телерадиокомпании Украины, руководством Госкомтелерадио, представителями кабмина.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.