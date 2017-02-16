Решена одна из главных проблем iPhone 7

Одной из особенностей новых iPhone 7 и 7 Plus является невозможность одновременной зарядки смартфона и прослушивания музыки, если к порту Lightning подключены наушники.

В компании Pioneer решили исправить этот недостаток и представили наушники Pioneer Rayz Plus. Новинка оснащена небольшим блоком, в котором присутствует разъем Lightning. Если во время прослушивания музыки пользователю понадобилось подзарядить iPhone, то он может без проблем подключить его к зарядному устройству.

Сами наушники также подключаются к iPhone через порт Lightning, как и стандартные Apple AirPods, идущие в комплекте с новыми "семерками".

Стоит отметить, что стоимость Pioneer Rayz Plus составляет 149 долларов, или около 8500 рублей по текущему курсу. Наушники оснащены системой адаптивного шумоподавления и способны приостанавливать воспроизведение, когда их вытаскивают из ушей.