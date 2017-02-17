Захарченко готов освободить Донбасс военным путем

Ополченцы могут освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, заявил глава Донецкой народной республики Александр Захарченко , слова которого приводит "Интерфакс".

По его словам, освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это коллективная задача. Он отметил, что желательно сделать это политическими методами. Однако, если такой план не сработает, ополченцы готовы пойти военным путем.

Глава ДНР отметил, что помнит свой долг перед Краматорском и подчеркнул, что все, что возможно сделать для земляков, будет сделано.

Он добавил, что в пятницу, 17 февраля, лидеры самопровозглашенных республик Донбасса впервые заявили о своих правах на территорию Луганской и Донецкой областей.