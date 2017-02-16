Мару Багдасарян похвалили за хорошее перекладывание бумажек

«Дисциплину Багдасарян не нарушает, нареканий к ней нет, работает она исправно, на работы в ГБУ "Жилищник" района Сокол прибывает вовремя», — сказал Коробицын.

Он также рассказал, что гонщица занимается бумажной работой, распределяет и раскладывает квитанции и документы.

Мара Багдасарян, участница гонок на Gelandewagen, неоднократно задерживалась за нарушения правил дорожного движения. Она была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. За пропуск работ она была арестована на 15 суток. После административного ареста девушка снова вернулась к исправительным работам.