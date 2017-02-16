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Мару Багдасарян похвалили за хорошее перекладывание бумажек
Приставы похвалили московскую стритрейсершу Мару Багдасарян за исполнение обязательных работ. Официальный представитель УФССП по Москве Тимур Коробицын рассказал, что девушка исправно отрабатывает установленные ей судом часы, сообщает РИА Новости.
«Дисциплину Багдасарян не нарушает, нареканий к ней нет, работает она исправно, на работы в ГБУ "Жилищник" района Сокол прибывает вовремя», — сказал Коробицын.
Он также рассказал, что гонщица занимается бумажной работой, распределяет и раскладывает квитанции и документы.
Мара Багдасарян, участница гонок на Gelandewagen, неоднократно задерживалась за нарушения правил дорожного движения. Она была привлечена к обязательным работам сроком на 595 часов. За пропуск работ она была арестована на 15 суток. После административного ареста девушка снова вернулась к исправительным работам.
21 марта Савеловский суд Москвы рассмотрит иск прокуратуры о лишении гонщицы водительских прав.
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