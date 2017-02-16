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Никакой силы. Шойгу ответил главе Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все попытки выстраивать диалог с Россией с позиции силы бесперспективны, сообщает ТАСС. Так глава оборонного ведомства ответил на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который отметил, что переговоры с РФ необходимо вести «с позиции силы».
При этом Шойгу отметил, что Москва готова восстанавливать отношения с Пентагоном, но ждет объяснений данной позиции.
«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что с Россией необходимо вести переговоры «с позиции силы».
«В то время, как Соединенные Штаты и союзники пытаются взаимодействовать с Россией, мы должны одновременно обороняться, если Россия решила действовать вопреки международному праву», - сказал он.
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