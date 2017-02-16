Никакой силы. Шойгу ответил главе Пентагона

При этом Шойгу отметил, что Москва готова восстанавливать отношения с Пентагоном, но ждет объяснений данной позиции.

«Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны. Сегодня в Баку на встрече начальника Генштаба ВС генерала армии Валерия Герасимова с американским коллегой Джозефом Данфордом ждем разъяснений позиции Пентагона», — сказал Шойгу.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что с Россией необходимо вести переговоры «с позиции силы».

«В то время, как Соединенные Штаты и союзники пытаются взаимодействовать с Россией, мы должны одновременно обороняться, если Россия решила действовать вопреки международному праву», - сказал он.