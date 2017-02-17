Герой фильма BBC о российских фанатах рассказал подробности съёмок

Фанат футбольного клуба «Орёл» Дмитрий, который принял участие в фильме BBC о российских фанатах, рассказал RT подробности со съёмок картины.

«Они сами просили надеть какие-то маски, чтобы навести ужас на своих соотечественников, чтобы было больше экшена», — рассказывает Дмитрий.

По его словам, телканал BBC исказил произошедшие в Марселе во время Евро-2016 столкновения фанатов.

«Есть куча видео. Британцев было больше в несколько раз. Они спровоцировали нас. Было очень много разных стычек. Лично я шёл по городу, и в меня летели бутылки и стулья, мат. Мы сами агрессию не проявляли, только защищались. Не было ни оружия, ни бутылок», — добавил он.

Болельщик также рассказал, что английских фанатов было в несколько раз больше, чем россиян, «полиция просто не дала нам уйти с этой площади, тем самым спровоцировав драку».

«Фактически нас пустили в направление английской толпы. Пришлось прорываться», — подчеркнул он.

На британском телеканале BBC в ночь на 17 февраля состоялась премьера документального фильма, в котором российские футбольные фанаты выставлены агрессорами, виновными в беспорядках во время Евро-2016 во Франции. Посольство России в Лондоне заявило, что цель картины — подорвать желание ехать в Россию на ЧМ-2018.