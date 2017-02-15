Два горящих в Краснодаре дома тушат более ста человек

Крупный пожар охватил жилые дома в Краснодаре. Возгорание возникло около 6 часов вечера 15 февраля.

Как сообщают представители МЧС, в тушении шестиэтажного здания принимают участие более 100 человек. Площадь пожара достигает 1,5 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным, пламя распространилось по 20 квартирам. В результате инцидента никто не пострадал, однако более 400 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС из дома.