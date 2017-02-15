Трамп прокомментировал сообщения о связях с Россией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о связях советников Трампа с российскими спецслужбами до выборов в Соединённых Штатах.

«Вздорные заявления о связях с Россией — это лишь попытка прикрыть многочисленные ошибки, сделанные во время проигрышной кампании Хиллари Клинтон», — написал Трамп на своей личной странице в Twitter.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что высшие советники президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании находились в постоянном контакте с лицами, связанными с российскими спецслужбами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о связях команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких конкретных фактах.