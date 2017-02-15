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Трамп прокомментировал сообщения о связях с Россией
Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения СМИ о связях советников Трампа с российскими спецслужбами до выборов в Соединённых Штатах.
«Вздорные заявления о связях с Россией — это лишь попытка прикрыть многочисленные ошибки, сделанные во время проигрышной кампании Хиллари Клинтон», — написал Трамп на своей личной странице в Twitter.
This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что высшие советники президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании находились в постоянном контакте с лицами, связанными с российскими спецслужбами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о связях команды президента США Дональда Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких конкретных фактах.
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