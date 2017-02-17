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Опубликовано видео ударов ВКС РФ по Ракке
В интернете появилось видео удара российских бомбардировщиков Ту-95МС по позициям террористов возле сирийского города Ракка. Кадры авиаудара опубликовал телеканал Russia Today.
По сообщениям оборонного ведомства, самолеты уничтожили подготовительные лагеря боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГ). Кроме того, был поражен один из пунктов террористов.
Ту-95МС наносили удары крылатыми ракетами X-101. По данным Минобороны РФ, все цели были поражены.
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