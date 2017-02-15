Тренер «Витязя» рассказал подробности гибели 14-летнего хоккеиста

Смерть 14-летнего хоккеиста Ильи Солнышкина прокомментировал тренер детско-юношеской команды «Витязь-2003 Вячеслав Курочкин. По словам специалиста, врач, дежуривший на арене, установил у подростка признаки эпилепсии. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс»

«Помню, я последним уходил со льда, оглянулся, закрыл борт и пошёл к себе переодеваться. Все уходили мирно. Через несколько минут ко мне прибегает один из родителей и говорит, что Илье Солнышкину плохо, он без сознания. Конечно, всё бросаю и бегу туда. Рядом с ним стоит доктор, который всегда дежурит на арене, и говорит, что у Ильи признаки эпилепсии», — заявил Курочкин.

По словам тренера команды, скорую помощь вызвали сразу же, бригада врачей прибыла без промедления. Среди родителей игроков хоккейной команды оказалась детский реаниматолог. Женщина опровергла версию эпилепсии. За время, что ехала скорая помощь, ребенку делали массаж сердца и искусственное дыхание. Прибывшие на место трагедии врачи вынуждены были лишь констатировать смерть ребенка.

Одноклубники скончавшегося 11 февраля Ильи Солнышкина заявляют, что на тренировке в Подольске произошла драка, после которой подростку резко стало плохо. Причиной смерти стал отек легких и воспаление сердечной мышцы. В то же время, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, посттравматические нарушения тканей обнаружены не были. Родители Солнышкина никогда не обращались в больницы Подольска с жалобами на состояние здоровья сына. Во время служебной проверки также было установлено, что в период с 31 января по 9 февраля Солнышкин пропускал занятия по семейным обстоятельствам. Федерация хоккея России (ФХР) отстранила двух тренеров «Витязь-2003» до выяснения обстоятельств смерти подростка.