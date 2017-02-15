Минобороны показало истребитель Су-35С в действии

Впервые на боевое дежурство Су-35 заступили в конце 2015 года в Хабаровском крае, сменив устаревшие истребители Су-27СМ.

Су-35С – многофункциональный сверхманевренный истребитель поколения "4++", предназначенный для завоевания господства в воздухе. Самолет получил новое крыло, новую систему управления, двигатель с увеличенной тягой и системой управления вектором тяги, передовую цифровую информационно-управляющую систему, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Су-35С может нести широкий спектр управляемого вооружения, предназначенного для воздушного боя, а также атаковать наземные и морские цели без захода в зону ПВО.