В Сети высмеяли рукопожатие Трампа

Интернет-пользователи обратили внимание на чрезмерно энергичные рукопожатия президента США Дональда Трампа, который при приветствии имеет привычку дергать на себя человека так, что он от неожиданности теряет равновесие. Рукопожатия Трампа уже стали мемами, сообщает «Ридус».

В Сети обратили внимание на приветствие президентом премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его визита в Белый дом. Трамп около 20 секунд сильно тряс руку премьера, пока выражение лица Абэ не стало страдальческим.

Пользователи вспомнили и двойное рукопожатие Трампа со своим вице-президентом Майком Пенсом в финале предвыборной кампании.

Единственный, кто стойко смог выдержать крепкое рукопожатие американского лидера, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который на днях посетил Белый дом. Во время приветствия Трюдо свободной рукой уперся в плечо президента.