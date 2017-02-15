В сети появился новый клип группы "Ленинград", снятый режиссером "Хардкора"

В сети появился новый клип группы "Ленинград" "Кольщик", который снял режиссер фильма "Хардкор" Илья Найшуллер.

"Встречайте мою новую режиссерскую работу, клип "Кольщик" — для группировки Ленинград. Огромное спасибо всей необъятной съемочной группе, и отдельное спасибо Сергею Шнурову за возможность устроить такой беспредел!", — написал Найшуллер на своей странице в социальной сети Facebook.

Клип с участием дрессированных тигров и обезьян снимали в цирке в Твери.

На данный момент видео посмотрели более 150 тысяч человек.

Группа Сергея Шнурова "Ленинград" в последние годы презентует новые песни одновременно с клипами на своем канале YouTube. Особую популярность в прошлом году группе принесли клипы "Экспонат", который посмотрели более 89 миллионов человек и "В Питере — пить", который набрал более 22 миллионов просмотров.