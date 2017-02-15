Сестра Фриске поделилась откровением о смерти Жанны

Сестра российской певицы Жанны Фриске Наталья рассказала, что до сих пор не может смириться со смертью артистки. Об этом она поделилась со своими подписчиками в Instagram

В своем профиле Наталья опубликовала снимок Жанны с ее дня рождения, где она стоит в длинном платье на открытой веранде.

«Завтра будет 1.8, как твоё сердечко перестало биться... Все ещё не понимаю того, что тебя нет... Фото 2009 года, твой день рождения... Распечатала маме эту фотографию, чтобы она поставила ее в рамку, а мама заметила, что на заднем плане крест и могильная плита... Почти так же, как на кладбище сейчас», — написала Наталья.

Фото: Instagram

Подписчики еще раз выразили Наталье свои соболезнования. Многие согласились, что на снимке дом на заднем плане напоминает могильную плиту, а крепление ограждения — крест.

«А ведь правду говорят: «Жизнь посылает нам знаки, и их нужно уметь распознавать и читать», «Действительно, взглянув сразу на фото, даже не всматриваясь, увидела эти знаки, словно могила, а Жанна памятник. Все как-то странно», - отметили подписчики.

Жанна Фриске скончалась 14 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком.