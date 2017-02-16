Ким Чен Нама отравили за пять секунд

Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, отравили всего за пять секунд, сообщает New Straits Times.

Отмечается, что операция была четко спланирована и безупречно проведена. Если бы предполагаемые убийцы не попали на камеры видеонаблюдения, нападавших вряд ли удалось бы установить.

Согласно данным с камер, две женщины долгое время следили за Ким Чен Намом. Затем одна из них завела с братом лидера КНДР разговор, а другая, стоя позади, отравила мужчину. Женщины сразу покинули терминал и уехали на такси.

Во вторник, 14 февраля, полиция Малайзии подтвердила, что в аэропорту Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам. Сообщалось, что брат лидера КНДР обратился к сотрудникам аэропорта за помощью. По его словам, неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся.

Источники в южнокорейской разведке, сообщали, что нападение на Ким Чен Нама могли совершить две женщины, имеющие отношение к северокорейским спецслужбам.